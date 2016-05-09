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مدير أمن سوهاج يتفقد المخزن الإستراتيجى لإدارة قوات الأمن

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مدير أمن سوهاج يتفقد المخزن الإستراتيجى لإدارة قوات الأمن مدير أمن سوهاج يتفقد المخزن الإستراتيجى لإدارة قوات الأمن
تفقد اللواء احمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى زيارة مفاجئة مقر قوات الأمن بالجبل الغربى، حيث أستهدفت الجولة الطابور الصباحى ومباشرة أعمال التدريب الميدانى لبعض فرق الإدارة.

ومر مدير أمن سوهاج على مطبخ الإدارة للتأكد من مطابقته للمعايير الصحية ‏والسلامة، والتأكيد على نظافة المطبخ وصلاحية التعيينات التى يتم تقديمها للمجندين والتأكد من نظافة قاعات الطعام وملائمتها صحياً.

وقال مدير أمن سوهاج، إن تلك الجولة تأتى فى إطار سياسة الوزارة المتمثلة فى الاهتمام برفع الكفاءة التدريبية ‏للمجندين بقوات الأمن وكذا الاهتمام بالنواحى الثقافية والمعيشية ‏والترفيهية.

‏وأختتم مدير الامن جولته بالمرور على قسم التعيينات والمخزن الاستراتيجى للتعيينات، للتأكد ‏من تاريخ الصلاحية لجميع التعيينات المعلبة، واطمئن على المخزون ‏الاستراتيجى من التعيينات والتعاقدات الخاصة بشهر رمضان المبارك، ‏وقدم الشكر لضابط قسم التعيينات والمشرف على المطبخ على إلمامه بالمهام ‏الموكلة إليه والمحافظة على نظافة المطبخ وقسم التعيينات‏.


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