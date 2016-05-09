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الائتمان الزراعى: 200 شونة لاستقبال القمح ونتوقع زيادة 20% فى التوريد

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الائتمان الزراعى: 200 شونة لاستقبال القمح ونتوقع زيادة 20% فى التوريد الائتمان الزراعى: 200 شونة لاستقبال القمح ونتوقع زيادة 20% فى التوريد
قال المهندس سيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة، إن هناك 200 شونة تستقبل حاليا القمح المحلى من المزارعين بمحافظات، بطاقة استيعابية 900 ألف طن قمح، حيث تم استلام 306 آلاف طن حتى أمس، بزيادة 60 ألف طن عما قبله من العام الماضى 247 ألف طن، كما يتم تقديم جميع التسهيلات للمزارعين فى عملية التوريد تنفيذاً لخطة الدولة بتشجيع زراعة القمح، وتوفير الآليات اللازمة لزيادة معدلات توريد المحصول.

وأكد رئيس بنك الائتمان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مؤشرات موسم توريد القمح المحلى لشون البنك الموسم الحالى، تشير بزيادة 20% فى التوريد عن العام الماضى، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الزراعة لحل جميع مشاكل توريد مزراعى القمح، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير جميع الاعتمادات المالية لصرف مستحقات المزارعين عن توريد محصولهم، حيث تم صرف 300 مليون جنيه، وجارى صرف 300 أخرى.

وتابع سيد القصير، أن هناك تعليمات مشددة لشون استلام القمح، بأن الأولوية فى التوريد للمزارع، لمنع التجار والوسطاء، كما يتم وزن المحصول قبل استلامه بميزان بسكول الدقيق لطمأنة المزارعين، وذلك تحت رقابة جمعية القبانية كجهة محايدة فى وزن القمح، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين، خلال توريد القمح المحلى من مختلف المحافظات، على أن يتم التعامل مع الشكاوى، فور تلقيها، بهدف تيسير إجراءات التوريد.


>الزراعة : استلام 1.3 مليون طن قمح وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى المزارعين

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