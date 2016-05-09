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شريف إسماعيل يطلق المبادرة الرئاسية لتمكين ودمج ذوى الإعاقة نيابة عن الرئيس

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شريف إسماعيل يطلق المبادرة الرئاسية لتمكين ودمج ذوى الإعاقة نيابة عن الرئيس شريف إسماعيل يطلق المبادرة الرئاسية لتمكين ودمج ذوى الإعاقة نيابة عن الرئيس
قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: "اننا نستلهم من مثابرة ذوى الإعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية للوصول لمجتمع محتضن لجميع الفئات، حيث تم إضافة مادة للدستور تلزم الدولة بحقوق ذوى الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية".

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الخامس لتكنولوجيا المعلومات لذوى الإعاقة، أن رئيس الجمهورية يولى اهتماماً كبيراً للأشخاص ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم، مؤكدًا نيابة عن رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة لزيادة قدرتهم على الدخول لسوق العمل من خلال التدريب والتأهيل اللازم لهم، والتى تتضمن توفير ١٠٠ وحدة علاج عن بعد لذوى الإعاقة وتأهيل ٢٠٠ مركز من مراكز الشباب لذوى الإعاقة، وجعل مركزًا لصناعة المعلومات لتطوير التكنولوجيا المساعدة للغة العربية.


>مميش: أفتخر بحفيدى كونه من ذوى الإعاقة.. وكنت أصطحبه خلال حفر القناة
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