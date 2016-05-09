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أيمن إسماعيل: اختيارى رئيسا لشركة العاصمة الإدارية شرف لى وسنبدأ فى تشكيل الهيكل التنفيذى

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أيمن إسماعيل: اختيارى رئيسا لشركة العاصمة الإدارية شرف لى وسنبدأ فى تشكيل الهيكل التنفيذى أيمن إسماعيل: اختيارى رئيسا لشركة العاصمة الإدارية شرف لى وسنبدأ فى تشكيل الهيكل التنفيذى
أكد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية ، أنه شرف عظيم له أن يتم إختياره على رأس الإدارة لهذا المشروع الوطنى العملاق ، الذى يعد واحداً من أبرز المبادرات المحورية للحكومة في بناء مستقبل الحديثة .

وقال أيمن إسماعيل، فى بيان صحفى ، اليوم الاثنين ، أنه تم البدء فى وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التنفيذى للشركة، مضيفا أنه فى خلال الأسابيع القادمة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، من مستثمرين وممثلى الصحافة والاعلام.

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