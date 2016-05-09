نواب لوزير النقل خلال مناقشة قرض بـ100 مليون يورو: "ملوش لزمة ومش موافقين"

شن عدد من أعضاء لجنة النقل هجومًا حادًا على وزير النقل جلال السعيد، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن بالبرلمان برئاسة النائب سعيد طعيمة، لمناقشة اتفاقية قرض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل توريد 13 قطاراً، للخط الثانى للمترو، بمبلغ 100 مليون يورو، لافتين أن القرض ليس له جدوى.

وقال عفيفى كامل، عضو مجلس النواب، للوزير: "القرض ده ملوش لزمة، احنا مش هنقترض علشان نغير شكل المترو، وبعدين حضرتك ما جتش إسكندرية من وقت ما مسكت الوزرارة، احنا عاوزين مترو أنفاق مش ترام".

فيما قال عدد من النواب خلال حديث "كامل": "مش موافقين عليه"، بينما اعترض نائب على حديثه، ما دفع النائب محمد الكروانى للانسحاب من الاجتماع، قائلا: "بالشكل ده المناقشات مش هتنفع".

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