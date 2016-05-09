التموين: صرف 2 مليار جنيه لموردى القمح من المزارعين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن كميات القمح المحلي التي تم إستلامها من المزارعين ، منذ فتح موسم التوريد ، الذي بدأ منتصف شهر أبريل الماضي وحتي أمس وهي مدة 21 يوما بلغت حوالي مليون و350 ألف طن قمح محلي وذلك في كافة الصوامع والشون المتطورة الحديثة والشون الاسفلتية المجهزة بالاضافة الي الشون الترابية التي بدأت في إستلام الاقماح من المزارعين الموردين.

وأكد حمدي علام ، رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو اللجنة العليا لإستلام القمح فى بيان للوزارة اليوم، أنه جارى حاليا صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين والتي تصل الي 2 مليار جنيه مشيرا الي أنه تم فتح كافة الشون الترابية التي تحتاجها كل محافظة لإستلام الاقماح المحلية لمنع التكدس بالاضافة الي أن وزارة الزراعة قد ألغت شرط التسليم بالحيازة الزراعية وقامت أيضا بتشكيل لجنة للمزارعين الذين لم يشملهم كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية للتيسير عليهم.

وأضاف علام، أن هناك غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات دائمة في مديريات التموين بالمحافظات المحافظات وغرف عمليات بمجلس الوزراء لمتابعة عمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين الموردين وحل أي عقبات تواجههم للمساعدة على استلام كل الكميات الموردة من الاقماح.

وتابع علام ، أن هناك تنسيق وتعاون مع الوزارات المعنية ومنها الزراعة والمالية وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة واللجان التي تم تشكيلها لإستلام الاقماح من الموردين في كافة أماكن الاستلام تتكون من ممثل من كل من وزارة التموين ووزارة الزراعة ومن الجهة المسوقة برئاسة ممثل من الرقابة علي الصادرات والواردات.

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