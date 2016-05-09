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قسم اللغة الكورية بالـ"الألسن" ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة

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قسم اللغة الكورية بالـ"الألسن" ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة قسم اللغة الكورية بالـ"الألسن" ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة
نظم قسم اللغة الكورية بكلية الألسن الدورة العاشرة لمسابقة المحادثة باللغة الكورية التى ينظمها سنوياً، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا والمركز الثقافى الكورى.

وقال بيان من السفارة الكورية، إن عددا من طلبة القسم ودارسو اللغة بالمركز الثقافى الكورى شاركوا فى المسابقة، كما شارك طلاب من الأردن وكينيا وأثيوبيا.

وعلى هامش المسابقة قدم طلاب قسم اللغة الكورية عددا من الفقرات والعروض الفنية للتعريف بالثقافة الكورية.

ومن جانبه، قال د.بارك جاى يانج مدير المركز الثقافى الكورى، إن متحدثى اللغة الكورية يلعبون دوراً مهماً فى تحقيق التقارب ليس فقط بين كوريا الجنوبية ومصر ولكن بين كوريا وكافة الدول العربية، حيث يعمل العديد من خريجو قسم اللغة الكورية في فروع الشركات الكورية المنتشرة بالدول العربية.

وأعرب عن آمله فى أن ينهض خريجو قسم اللغة الكورية بدورهم المنشود من أجل تنشيط حركة الترجمة من اللغة الكورية إلى العربية والعكس، بما يؤدى إلى ازدهار التبادل الثقافى بين وكوريا الجنوبية فى المستقبل، مؤكداً على دور الثقافة فى تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات.

ونوه د.بارك إلى أن المركز الثقافى يستعد لتنظيم عدد كبير من الفعاليات الثقافية خلال الشهر الجارى، ومن أبرزها معرض الخط الكورى ومعرض الرسومات الفلكلورية "مينهوا" ومهرجان الأفلام الكورية.

قسم اللغة الكورية بالـالألسن ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة (1)

قسم اللغة الكورية بالـالألسن ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة (2)

قسم اللغة الكورية بالـالألسن ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة (3)

قسم اللغة الكورية بالـالألسن ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة (4)

قسم اللغة الكورية بالـالألسن ينظم مسابقة محادثة بالتعاون مع السفارة (5)

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