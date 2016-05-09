هل ترغبين بالحفاظ على كثافة شعرك؟ إذاً استخدمي المرطّب

يعتقد الكثير من الناس أن استخدام كميات أقل من البلسم يساعد في تدعيم كثافة الشعر. ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً! إن استخدام البلسم المناسب له في واقع الأمر أهمية بالغة للحفاظ على كثافة الشعر خفيفة الوزن. ولتوضيح ذلك، لنتحدث عن احتياجات الشعر ليحظى بالكثافة الحقيقية. إن ما يحتاجه الشعر فعلياً هو مزيج من الجذور الحرّة (أي الخالية من أي تشابكات أو ثقل في الوزن)، وغنى متكامل على طول الشعرة. وتمتلك كل خصلة من خصلات الشعر بنية داخلية معقّدة، وعندما يتعرض أحد أجزاءها للضرر، تبدأ الشعرة بالخمول على نفسها، بشكل يجعل الشعر ضعيفاً، ونحيلاً، ومبعثراً بشكل غير منتظم أو مرتّب. إذاً، إن كنت ترغبين بشعر يتمتع بغنى خفيف الوزن من الجذور حتى الأطراف، فإنك بحاجة إلى التأكد من تمتعه بحالة صحية متكاملة من الداخل والخارج. وفي حين أن بعض منتجات البلسم تمنحك مجرد كثافة ’وهمية‘، فإن بلسم بانتين يساعدك في الحصول على الكثافة الحقيقية من الجذور حتى الأطراف، حتى لمن يمتلكن شعراً خفيفاً! كيف ذلك؟ تركيبة برو-في (Pro-V) في بلسم بانتين تحمي كل خصلة من خصلات شعرك حتى الجذور، لتساعدها على التألق بقوة مع مرور الوقت. وبشكل يمكنك من الحصول على كثافة أكثر توحّداً وانتظاماً من الجذور حتى الأطراف. إذاً، إن كنت ترغبين بشعر كثيف وممتلئ، لا تتخلى عن البلسم أبداً!

نصائح الخبراء:

الدكتورة جيني توماس، عالم أول في بانتين: "إن استخدام البلسم بالطريقة الصحيحة هو أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى الشعر الخفيف. استخدمي أصابعك مثل المشط لوضع البلسم من القسم العلوي لشعرك، بالقرب من الجذور، ووصولاً إلى نهاياته. هذه الطريقة تجعل شعرك غنياً بالكثافة من الجذور حتى الأطراف، وبدون أي ضرر".