أخبار عاجلة

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017 -
قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طفلة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالوراق

Google+ Print
مصرع طفلة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالوراق مصرع طفلة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالوراق
لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالوراق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ ، مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الطابق الثالث، مما أسفر عن وفاتها.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق، أن الطفلة صعدت على النافذة أثناء انشغال والدتها بأعمال التنظيف واختل توازنها وسقطت أرضا مفارقة الحياة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


>أجهزة الأمن تفحص مقطع فيديو الهجوم على رجال الشرطة بحلوان للتأكد من صحته
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| نقيب الصحفيين: «داخلين على أيام صعبة»

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

فيديو| مدير معهد ناصر: خروج 8 حالات خلال 48 ساعة بعد استقرار حالتهم

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"