مصرع طفلة نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالوراق

لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها نتيجة سقوطها من الطابق الثالث بالوراق، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ ، مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بسقوط طفلة من الطابق الثالث، مما أسفر عن وفاتها.

وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق، أن الطفلة صعدت على النافذة أثناء انشغال والدتها بأعمال التنظيف واختل توازنها وسقطت أرضا مفارقة الحياة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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