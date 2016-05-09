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وصول أحمد عز لحضور جلسة محاكمته فى "تراخيص الحديد" وإهدار المال العام

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وصول أحمد عز لحضور جلسة محاكمته فى "تراخيص الحديد" وإهدار المال العام وصول أحمد عز لحضور جلسة محاكمته فى "تراخيص الحديد" وإهدار المال العام
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، اليوم الاثنين، رجل الأعمال أحمد عز، لحضور قضية اتهامه بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، والمعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، فى ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.


>اليوم محاكمة رجل الأعمال أحمد عز فى قضية "تراخيص الحديد"
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