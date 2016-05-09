للأمهات.. احذرى الليالى القمرية خطر على صحة طفلك

فى الوقت الذى لا تجعل فيه الليالى القمرية الأطفال مفرطى الحركة كما هو معتقد، أشارت أحدث الدراسات والأبحاث الطبية إلى دورها فى تقليل ساعات نومهم ليلا بمعدل خمس دقائق فى المتوسط.

وتشير الآثار السريرية إلى أنه مع اكتمال القمر تقلل ساعات نوم الطفل بمقدار 5 دقائق، وهو ما يمثل خطرا كبيرا على صحته.

وأجريت الدراسة على أكثر من 5812 طفلا من 5 قارات، حيث تم تحليل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن المتغيرات مثل العمر والجنس والمستوى التعليمى وتأثير الليالى القمرية على ساعات نوم الأطفال.

وتم جمع البيانات على مدى 28 شهرا، وهو ما يعادل نفس عدد دورات القمر، ثم تم تقسيم هذه إلى 3 مراحل للقمر (القمر الكامل - نصف القمر - القمر الجديد).

وكشفت النتائج التى تم الحصول عليها فى الدراسة أنه فى عام مدة النوم الليلى، حول القمر مقابل القمر الجديد، أبلغ عن انخفاض متوسط 5 دقائق أو ما يقرب من واحد فى المائة أقل من العدد المعتاد من الساعات التى تحصل فى ليلة عادية.

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