أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بعد تقرير "الصحة" عن إصابة 50 حالة بالسعار.. التشنجات أشهر أعراض المرض

Google+ Print
بعد تقرير "الصحة" عن إصابة 50 حالة بالسعار.. التشنجات أشهر أعراض المرض بعد تقرير "الصحة" عن إصابة 50 حالة بالسعار.. التشنجات أشهر أعراض المرض
أعلن الدكتور عمرو قنديل - رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان – مؤخرا، عن نسبة الإصابة بمرض "السعار" داء الكلب على مستوى الجمهورية وهم 50 حالة، مما سبب الذعر للبعض والخوف من خطر الإصابة.

وقال الطبيب البيطرى محمد حجاب: "داء السعار ينتشر بين الثديات ليس فقط فى الكلاب ولكن فى القطط والفئران وفصائل الكلاب البرية مثل الثعالب، وهو فيروس يصيب الحيوانات وينتقل عن طريق اللعاب، ويهاجم الفيروس الجهاز العصبى والمخ لمن يصاب به سواء انسان أو حيوان".

وتابع د. محمد: "لا تظهر الأعراض فور العضة مباشرة ولكن تأخذ فترة حتى تصل لمراكز الجهاز العصبى والمخ، والحماية من السعار للإنسان تأتى عن طريق نشر الوعى بالخطوات التى يجب اتباعها عند عض أحد الحيوانات للفرد، وهى..

1. تطهير مكان العضة أمر مهم.
>2. الذهاب إلى أقرب مستشفى حكومى أو أقرب وحدة صحية يتوفر بها مصل ضد السعار وهو عبارة عن 4 أو 5 حقن على حسب حالة كل فرد ويقوم الطبيب بتحديد الجرعات.
>3. الالتزام بكل تعليمات الطبيب حتى لا ينتقل السعار إليك.

وأشار الدكتور محمد حجاب إلى أن ظهور أعراض المرض على الفرد هى أخطر الخطوات التى قد يتعرض لها الفرد لأن ظهور الأعراض تعنى وصول الفيروس لأعصاب المخ ولا يوجد حل علاجى لها، ومن هذه الأعراض:

1. هياج عصبى.
>2. شلل فى عضلات البلعوم.
>3. تشنجات مفاجئة.

وقال خالد الهياتمى، مؤسس أحد مراكز تدريب الكلاب فى : "السعار عبارة عن فيروس، من الممكن أن يكون الكلب حاملا للفيروس ولم يظهر عليه، وهناك كلاب أخرى يظهر عليها الأعراض مباشرة فور الإصابة وتكون مدة حياتهم مع ظهور الأعراض 15 يوما، حيث يصيب هذا الفيروس مركز البلعوم عند الكلب ويصيبه بالشلل فى البلعوم ولا يستطيع تناول الطعام أو ابتلاع المياه، وهو ما يؤدى إلى وفاة خلال أيام من الإصابة.

وأضاف: "عادة الكلب المصاب بالسعار ليس من طبعه الهجوم ولكن فى حالة هجوم فرد عليه يكون رد الفعل هو الدفاع عن نفسه وهجوم الطرف الآخر وعضه، وهو ما يسبب نقلا للفيروس للإنسان، وهناك علامات تظهر على الكلب نستطيع من خلالها التعرف على إصابته بفيروس "السعار" وهى:

1. اللعاب الكثير حول الفم من الخارج نتيجة إصابته بشلل فى البلعوم.
>2. احمرار العينين بسبب ارتفاع ضغط الكلب.
>3. خوف الكلب من الإضاءة ويفضل المكوث فى الظلام طوال الوقت.
>4. هزلان وخمول للكلب نتيجة لعدم قدرته على تناول الطعام.


>- "الصحة" تعلن إصابة 50 حالة بالسعار فى 2015 على مستوى الجمهورية

- "احترس من القط".. لو بتربيه فى البيت هيجيلك سعار ولو حامل ممكن تجهضى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري