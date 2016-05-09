علماء: إصابة المرأة بـ"زيكا" يسبب ضمورا فى جمجمة الأطفال

أكد وزير الصحة البرازيلى مارسيلو كاسترو، أن الأمهات اللاتى وضعن مواليدهن مصابين بضمور فى الجمجمة، يرجع إلى إصابة أمهاتهم بفيروس "زيكا" الذى انتشر بالبرازيل فى أكتوبر 2015، وأصاب 1271 مولودا، مما أدى إلى وفاة 57 منهم نتيجة التشوهات التى أثرت عليهم.

وكان العلماء قد أكدوا على وجود علاقة بين فيروس "زيكا"، وضمور جمجمة المواليد عند إصابة الأمهات فى الشهور الأولى من الحمل، وكانوا قد طالبوا بالسماح لهؤلاء الأمهات بالإجهاض فى الأيام الأولى من الحمل حتى يتفادين التشوهات التى تصيب الأجنة.

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