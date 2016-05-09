تنفيذُا لتوجيهات الرئيس.. القوات المسلحة توزع نصف مليون حصة غذائية للمستحقين

أصدر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بقيام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة، بإعداد، تجهيز، وتوزيع أكثر من نصف مليون حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية .

وجاء ذلك بالتنسيق، والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بحسب ما نشرعلى الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، اليوم الإثنين.

وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة، على الإعداد، والتجهيز الجيد للأصناف التي تم توزيعها سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية أو من الأصناف التي يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلي، بما يُساهم في تعزيز القيمة المضافة، والمساهمة في دعم الصناعات الوطنية .

كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية، المناطق العسكرية، مديريات التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، في العديد من محافظات الجمهورية، لتحديد نقاط ثابتة، ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء، القرى، النجوع، والمناطق الأكثر احتياجًا، وخاصة في المناطق الحدودية، وسيناء.

وتتولى القوات المسلحة الإشراف على توزيعها للمستحقين حرصًا منها على التلاحم مع أبناء الشعب المصري العظيم .