رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظ قنا يتفقدان مشروع إستصلاح الأراضي بالمراشدة

مراسل«ONA»:

قام اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يرافقه السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء مصطفي أمين رئيس جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بتفقد مشروع إستصلاح وتنمية 100 ألف فدان بمنطقة المراشدة بمحافظة قنا، حيث بدأ وصول معدات حفر الآبار والشركات المنفذة للمشروع للمنطقة للبدء في عملية إستصلاح الأراضي، تمهيدًا لوضع حجر الأساس للمشروع خلال شهر وإعداد وتجهيز الأرض لزراعة محصول القمح في الموسم القادم .

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أنه بدأ إستصلاح المرحلة الأولي من المشروع والبالغ مساحتها 20 ألف فدان ( 10 آلاف فدان ري سطحي و 10 آلاف فدان ري جوفي ) باستخدام 50 بئر يجري حفرها بمعدات حفر آبار المياه العملاقة التي قامت بتدبيرها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لهذا المشروع .

كما قاموا بتفقد صومعة تخزين الغلال بالمراشدة ، والتي تصل طاقتها التخزينية إلي 60 ألف طن ضمن مشروع إنشاء عدد 25 صومعة لتخزين الغلال بإجمالي طاقة تخزينية مليون ونصف طن علي مستوي محافظات الجمهورية .

وعلي هامش الزيارة، أكد اللواء كامل الوزير، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بتكليف الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي التي تم إستصلاحها وتنميتها ضمن مشروع المليون ونصف فدان للشباب والمستثمرين خلال شهر.