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تبريد الزجاج المنصهر بمصنع الزجاج الدوائى بالسويس بعد السيطرة على الحريق

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تبريد الزجاج المنصهر بمصنع الزجاج الدوائى بالسويس بعد السيطرة على الحريق تبريد الزجاج المنصهر بمصنع الزجاج الدوائى بالسويس بعد السيطرة على الحريق
قامت قوات الحماية المدنية بالسويس والأمن الصناعى بمصنع الزجاج الدوائى فى السويس بعمليات تبريد للزجاج المنصهر داخل المصنع بعد أن تم الانتهاء من إخماد الحريق.

وأكد مصدر مسئول بمصنع السويس للزجاج الدوائى، أن الزجاج المنصهر الذى تسرب من الفرن بالمصنع تم التعامل معه عقب إخماد الحريق، وتم تبريده حتى لا تشتعل النيران مرة أخرى.

وكانت قوات الحماية المدنية بالسويس، قامت بإخماد حريق نشب بمصنع الشركة العربية للزجاج الدوائى بالسويس، وقامت 6 سيارات إطفاء بالمشاركة فى إخماد الحريق داخل مصنع الشركة.

وكان اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب حريق ناتج عن تسرب نيران داخل مصنع الشركة العربية للزجاج الدوائى بالسويس.

وبانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق بالمصنع ومنع امتداد الحريق إلى باقى الأقسام بمصنع الزجاج الدوائى.

وقال مصدر أمنى، أن 6 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية شاركت فى إخماد الحريق بالمصنع.
>وقال مصدر مسئول بالشركة، إن ما حدث هو فى البداية تسريب من فرن رقم واحد بالمصنع الخاص بالزجاج المنصهر أدى إلى تسرب النيران داخل المصنع.

تبريد الزجاج (2)

تبريد الزجاج (1)

بالصور.. إخماد حريق بمصنع الزجاج الدوائى فى السويس
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