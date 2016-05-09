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عمر جابر: بالتأكيد أريد الانتقال لفريق أكبر بعد بازل

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عمر جابر: بالتأكيد أريد الانتقال لفريق أكبر بعد بازل عمر جابر: بالتأكيد أريد الانتقال لفريق أكبر بعد بازل

أكد عمر جابر نجم الزمالك المنضم إلى بازل، على أنه يركز حاليا على فرصه مع الفريق السويسري رغم طموحه الكبير في الاحتراف الأوروبي.

ويخوض عمر جابر -24 عاما- تجربة احتراف في بازل السويسري في صفقة تنعش خزينة الزمالك بمليون و650 ألف يورو و15 % من نسبة إعادة البيع.

وقال جابر للصحفيين قبل مغادرة مطار القاهرة: "طموحي كبير في الاحتراف بعد الانضمام لبازل، في البداية سيكون تركيزي مع فريقي الجديد أولاً ولا أفكر في الخطوة المقبلة حاليا".

وأوضح "أمامي تحد كبير في سويسرا، وسأسعى لتقديم أقصى ما لدي وأتمنى من الله التوفيق في هذه الخطوة".

واستدرك جابر "بالطبع لدي حلم بالانضمام لنادي كبير عن طريق بازل، ومن المؤكد أنهم لن يعارضوا في هذا الأمر، لكن كما أكدت تركيزي سيكون مع بازل فقط بعد حسم الأمر".

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