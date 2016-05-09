عمر جابر: صلاح طلب مني ارتداء القميص رقم 22 ولكن

كشف عمر جابر لاعب الزمالك المنضم حديثا لبازل، عن أن محمد صلاح نجم روما الحالي والفريق السويسري سابقا طلب منه ارتداء القميص 22 مع فريقه الجديد.

وقال جابر للصحفيين: "محمد صلاح تحدث معي لكي ارتدي القميص رقم 22 مع بازل الذي كان يرتديه قبل الرحيل إلى تشيلسي، لكن مسؤولي النادي أخطروني بأنني سأرتدي القميص رقم 4".

وأضاف جابر "أتمنى السير على خطى محمد صلاح ومحمد النني".

وكان لاعبا المقاولون السابقين قد استهلا مشوارهما الاحترافي رفقة النادي السويسري، قبل أن يرحل صلاح لتشيلسي ومنه إلى فيورنتينا ثم ناديه الحالي روما، أما النني فانتقل مباشرة من بازل إلى أرسنال.

وأشار جابر إلى أنه لم يتوقع الحشد الجماهيري الضخم الذي ودعه في منزله قبل السفر لسويسرا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكان جمهور الزمالك قد احتشد أمام منزل اللاعب قبل سفره لسويسرا لتوديعه (طالع الصور والفيديو).

وأكمل "وجود شيكابالا في وداع الجماهير أيضا شئ كبير بالنسبة لي، لأنه مثل أخي من قبل أن يتم تصعيدي للفريق الأول، وأحبه جدا على المستوى الشخصي، هو من أمهر اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، وأتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة".

وأتم صاحب الـ24 عاما أن موافقة بازل على طلبات الزمالك هي ما سهلت الصفقة وإتمامها.