"تعليم كفر الشيخ" تبحث فرص التدريب بمشروع استزراع الصوب

بحثت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مع السيد سنور مدير عام التعليم الفنى الاتجاه لاستزراع الصوب واستغلال الأراضى التابعة لمدارس الزراعة بمدن ومراكز المحافظة، بالتعاون مع رجال الأعمال فى هذا الشأن لتدريب الطلاب، وفتح المصانع أمام الطلاب للتدريب وتوفير فرص عمل لهم.

وقالت الدكتورة منى مصطفى يحيى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ فى تصريحات لها اليوم الاثنين، إنها طالبت بوضع توصيات مؤتمر تدعيم التعليم الفنى الذى عقد بكفر الشيخ قيد التنفيذ وتم الاتفاق على عرض مشروع الاستزراع من خلال الصوب فى تجربة استثمارية مع عز جودة أحد رجال الأعمال بالمحافظة.

وأضاف السيد السنور مدير عام التعليم الفنى، أنه التقى بحسن مشعل رئيس قطاع التعليم الفنى بالوزارة وعز جودة رجل الأعمال وتم وضع مبادئ للاتفاق على مشروع الاستزراع الصوب، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة فى هذا الشأن.

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