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"أمن الإسكندرية" تضبط هاربين فى قضايا هجرة غير شرعية

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"أمن الإسكندرية" تضبط هاربين فى قضايا هجرة غير شرعية "أمن الإسكندرية" تضبط هاربين فى قضايا هجرة غير شرعية
نفذ ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه وضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "غرب الدلتا" بدائرة القسم مأمورية مشتركة.

وأسفرت عن ضبط كل من "محمود. ب" 39 سنة صياد مقيم دائرة القسم مطلوب ضبطه فى القضية إدارى قسم ثان المنتزه "هجرة غير شرعية"، و"على. ح" 40 سنة صاحب لانش، و"راشد. ا" 58 سنة صاحب لنش "مقيمان بدائرة القسم" المطلوب ضبطهما فى القضية إدارى مركز شرطة رشيد بأمن البحيرة "هجرة غير شرعية".

وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


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