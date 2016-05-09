رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، بطائرةٍ خاصة على رأس وفد من المجلس الرئاسي الليبي، حسبما أفاد مراسلنا.

واستغرقت زيارة “السراج”، إلى مصر 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقى “السراج”، خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات، من بينهم”الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية”.

وتم بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل مساعدة الحكومة الليبية، لأداء مهامها، فضلًا عن بسط سيطرتها على كل الأراضي الليبية .

وضم الوفد المرافق لـ “السراج”، كل من:” “موسى الكوني، فتحى المجيري، وأحمد معيتيق”، أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.