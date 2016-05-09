أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر القاهرة

Google+ Print
رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر القاهرة رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية يغادر القاهرة

فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، بطائرةٍ خاصة على رأس وفد من المجلس الرئاسي الليبي، حسبما أفاد مراسلنا.

واستغرقت زيارة “السراج”، إلى 3 أيام، استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح .

والتقى “السراج”، خلال زيارته مع عدد من المسئولين والشخصيات، من بينهم”الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية”.

وتم بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل مساعدة الليبية، لأداء مهامها، فضلًا عن بسط سيطرتها على كل الأراضي الليبية .

وضم الوفد المرافق لـ “السراج”، كل من:” “موسى الكوني، فتحى المجيري، وأحمد معيتيق”، أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش

السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

السفيرة عزيزة - قرارات الرئيس السيسي بعد تفجير الكنيستين

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

فيديو| عمانوئيل: بابا الفاتيكان متمسك بزيارة مصر

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين

ملك البحرين يعزي السيسي "هاتفيًا" في ضحايا تفجير الكنيستين