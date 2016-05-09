إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بموقف سيارات أجرة العسيرات في سوهاج‎

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بموقف سيارات العسيرات ببندر المنشاة بسبب أولوية الوقوف بموقف سيارات الأجرة.

كان اللواء أحمد ابو الفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة بوقوع مشاجرة بموقف سيارات العسيرات ببندر المنشاة.

بالانتقال والفحص تبين أنها بين كل من طرف أول “إسلام ش. م” 20 سنة مجند بالقوات المسلحة – مصابًا” باشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم – الحالة العامة سيئة”، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي. “عبد الحميد م. ح” 31 سنة حاصل على دبلوم ثانوي صناعي. “مصطفي م. ح” 26 سنة سائق – مصابين “بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم”.

وطرف ثان “محمد .إ.أ” 18 سنة سائق – مصابًا ” بجرح قطعي بالأنف. “إبراهيم. أ.ع” 48 سنة عامل. الطرفان يقيمان ببندر المنشا، سبب المشاجرة أولوية الوقوف بموقف سيارات الأجرة.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كلاهما على الأخر بالضرب وإحداث إصابتهم.

تم إخطار إدارة الشرطة العسكرية. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 5040 جنح المركز لسنة 2016 وجاري العرض على النيابة العامة.