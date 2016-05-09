حبس عامل 4 أيام لخطف موظف تحت تهديد السلاح‎ في الوادي الجديد

مراسل«ONA»:

قررت النيابة العامة بالوادى الجديد، حبس عامل زراعي 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى المحضر رقم 116 جنايات مركز شرطة باريس لسنة 2016، لقيامه بسرقة سيارة وأموالا من موظف بمركز باريس تحت تهديد سلاح ناري ، وذلك بعد أن ورد بلاغ لمباحث قسم شرطة باريس بقيادة الرائد عمرو احمد صالح ،رئيس مباحث مركز باريس ، من «محمد . ع . أ . م» 31 سنة – موظف بقرية حسن فتحي التابعة لمديرية الثقافة الجماهيرية، يفيد بتعرضه للإختطاف ، وسرقة سيارته وهاتفه المحمول من شخص وفتاة أثناء إستقلالهما سيارته الملاكي، لتوصيلهما إلي منطقة درب الأربعين .

ورد إخطارًا أمنيًا الى اللواء محمد قاسم ،مدير أمن الوادى الجديد، من العقيد محمد عامر، مأمور قسم شرطة باريس ، يفيد بضبط عامل زراعي بحوزته سلاح ناري عيار 8 مم ،وكاتم للصوت ، و8 طلقات نارية من ذات العيار ومبلغ مالى والسيارة رقم ( 358 ط . س . و ) ، تم الإبلاغ بسرقتها، وهاتف محمول خاص بموظف قطاع الثقافة، حيث إعترف بإرتكابه للواقعة .

وتم تحرير محضر بها، وأحيل الى النيابة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق .