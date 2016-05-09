مصرع مسن صدمته سيارة ملاكى بالمنوفية

لقى مسن بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق بدابته، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، يفيد من مصرع على عبد الغنى 83 عاما بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة ملاكى به أثناء عبوره الطريق بدابته، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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