الإثارة تتواصل.. بنفيكا يستعيد صدارة الدوري من سبورتينج قبل الجولة الأخيرة

(إفي): استعاد بنفيكا صدارة الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما عاد بانتصار صعب من عقر دار مضيفه ماريتيمو بثنائية نظيفة مساء الأحد في إطار الجولة الـ33 من البطولة.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين شهد طرد لاعب وسط "النسور" ريناتو سانشيز في الدقيقة 37 ، تقدم الضيوف في النتيجة عبر المهاجم اليوناني كونستانتينوس ميتروجلو في الدقيقة 48.

وأمن أندرسون تاليسكا النقاط الثلاث بالهدف الثاني قبل النهاية بسبع دقائق.

وبهذه النتيجة يتأجل الصراع المحتدم بين الغريمين بنفيكا وسبورتينج لشبونة للجولة الأخيرة، بعدما رفع الأول رصيده من النقاط لـ85 في الصدارة ويبتعد بفارق نقطتين عن الثاني.

بينما تجمد رصيد ماريتيمو عند 35 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي الجولة الأخيرة التي ستقام في وقت واحد، سيستضيف بنفيكا فريق ناسيونال فيما سيحل سبورتنج ضيفا على براجا في مواجهة صعبة.