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الحكم: نعت لاعب فالنسيا للمساعد بـ ' الجبان ' هو سبب طرده أمام ريال مدريد

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الحكم: نعت لاعب فالنسيا للمساعد بـ ' الجبان ' هو سبب طرده أمام ريال مدريد الحكم: نعت لاعب فالنسيا للمساعد بـ ' الجبان ' هو سبب طرده أمام ريال مدريد

(إفي): تعرض لاعب فالنسيا رودريجو مورينيو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة (ق83) في الخسارة من ريال مدريد بثلاثة أهداف لاثنين في الجولة قبل الأخيرة من الليجا بعدما وجه للحكم المساعدة كلمة نابية بالعامية تعني أنه "جبان".

وكتب حكم المواجهة دافيد فرناندز بوربالان في تقرير المباراة أن هذا كان السبب وراء طرد اللاعب.

وجاء في التقرير "في الدقيقة 83 تعرض اللاعب صاحب القميص رقم 17 مورينو ماتشادو رودريجو للطرد للسبب التالي: التوجه للحكم المساعد الأول ومواجهته رافعا ذراعيه صارخا بالكلمات التالية (أنت تتغوط على نفسك كثيرا)"، وهو تعبير دارج بالعامية الإسبانية لوصف الجبن.

ويظهر في التقرير أيضا أن عضو الجهاز الفني لفالنسيا، دافيد كادينا تم طرده بنهاية الشوط الأول حيث كتب الحكم أن السبب هو "بمجرد انتهاء الشوط الأول وقبل الدخول لنفق غرف تغيير الملابس، توجه نحوي وقال (جميعنا هنا نلعب على شيء ما. كفى هذا! اظهر لنا بعض الاحترام".

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فيديو اليوم السابع