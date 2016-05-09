رونالدو يفوز بجائزة أكثر لاعب يعتني بصحته في ريال مدريد

(إفي): حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني على جائزة أكثر لاعب يعتني بصحته في النادي الملكي.

وحصد كريستيانو الجائزة بتصويت الجماهير على الشبكات الاجتماعية وتلقاها قبل مباراة فالنسيا التي فاز بها ريال مدريد على نادي الـ"خفافيش" بثلاثة أهداف لاثنين.

وسلم المدير العام لشركة (سانيتاس سيجوروس) الجائزة لكريستيانو رونالدو على أرض الملعب قبل بدء المباراة.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة التي حافظت على حظوظ الملكي في التتويج بلقب الدوري قبل الجولة الأخيرة.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة التصدر بفارق نقطة قبل الجولة الأخيرة التي سيحل فيها ضيفا على ديبورتيفو لاكورونا، بينما يلعب البلاوجرانا ضد مضيفه غرناطة.