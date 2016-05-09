أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يطلق اسم "رفعت المحجوب" على ميدان عمر أفندى بمدينة الزرقا

Google+ Print
محافظ دمياط يطلق اسم "رفعت المحجوب" على ميدان عمر أفندى بمدينة الزرقا محافظ دمياط يطلق اسم "رفعت المحجوب" على ميدان عمر أفندى بمدينة الزرقا
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على إطلاق اسم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق على ميدان عمر أفندى بمدينة الزرقا.

وذلك بناء على المذكرة المقدمة للمحافظ من مركز ومدينة الزرقا بشأن إطلاق اسم الدكتور رفعت المحجوب على ميدان عمر أفندى، بعد موافقة المجلس التنفيذى للمدينة.

وكان المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق بجلسته المنعقدة فى 3/30/ 2016 بشأن اتخاذ الإجراءات، ووافق المحافظ استجابة لمطلب أهالى الزرقا.


>محافظ دمياط يفتتح محطة رافع الصرف الصحى بالشعراء
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365