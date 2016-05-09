محافظ دمياط يطلق اسم "رفعت المحجوب" على ميدان عمر أفندى بمدينة الزرقا

وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، على إطلاق اسم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق على ميدان عمر أفندى بمدينة الزرقا.

وذلك بناء على المذكرة المقدمة للمحافظ من مركز ومدينة الزرقا بشأن إطلاق اسم الدكتور رفعت المحجوب على ميدان عمر أفندى، بعد موافقة المجلس التنفيذى للمدينة.

وكان المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق بجلسته المنعقدة فى 3/30/ 2016 بشأن اتخاذ الإجراءات، ووافق المحافظ استجابة لمطلب أهالى الزرقا.

محافظ دمياط يفتتح محطة رافع الصرف الصحى بالشعراء

>