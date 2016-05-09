أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انتهاء تركيب المحابس توصيل خطوط المياه بمحطة مياه إسنا الجديدة

Google+ Print
انتهاء تركيب المحابس توصيل خطوط المياه بمحطة مياه إسنا الجديدة انتهاء تركيب المحابس توصيل خطوط المياه بمحطة مياه إسنا الجديدة
قال محمد سيد سليمان، رئيس مجلس مدينة إسنا، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال تركيب محابس وغرف توصيل الخطوط بمحطة مياه الشيخ مسكين الجديدة التابعة لشركة مياه إسنا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه، بقدرة من 700 : 1400 لتر / ثانية.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، فى تصريحات خاصة، أن المحطة الجديدة للمياه، هذا المشروع الضخم الذى تم البدء فيه منذ 2003، من المقرر أن يخدم جميع قرى غرب إسنا من ترعة ناصر أقصى الجنوب حتى النجوع بحرى وباويل وأبو زعفة وتوماس وعافية والجبل بالكامل، كما يخدم المشروع ما يقرب من 400 ألف نسمة.

وأوضح محمد سيد سليمان، أنه جار بدء أعمال التجربة الخاصة بشبكة مياه الشيخ مسكين الجديدة، خلال الأيام المقبلة لتسهيل عملية ارتفاع نسبة المياه التى كانت منخفضة خلال الفترة الماضية.

غدًا.. بدء تشغيل محطة مياه الشيخ مسكين الجديدة فى إسنا جنوب الأقصر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365