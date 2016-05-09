انتهاء تركيب المحابس توصيل خطوط المياه بمحطة مياه إسنا الجديدة

قال محمد سيد سليمان، رئيس مجلس مدينة إسنا، اليوم الاثنين، إنه تم الانتهاء من جميع أعمال تركيب محابس وغرف توصيل الخطوط بمحطة مياه الشيخ مسكين الجديدة التابعة لشركة مياه إسنا، وذلك بتكلفة 350 مليون جنيه، بقدرة من 700 : 1400 لتر / ثانية.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، فى تصريحات خاصة، أن المحطة الجديدة للمياه، هذا المشروع الضخم الذى تم البدء فيه منذ 2003، من المقرر أن يخدم جميع قرى غرب إسنا من ترعة ناصر أقصى الجنوب حتى النجوع بحرى وباويل وأبو زعفة وتوماس وعافية والجبل بالكامل، كما يخدم المشروع ما يقرب من 400 ألف نسمة.

وأوضح محمد سيد سليمان، أنه جار بدء أعمال التجربة الخاصة بشبكة مياه الشيخ مسكين الجديدة، خلال الأيام المقبلة لتسهيل عملية ارتفاع نسبة المياه التى كانت منخفضة خلال الفترة الماضية.

غدًا.. بدء تشغيل محطة مياه الشيخ مسكين الجديدة فى إسنا جنوب الأقصر

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