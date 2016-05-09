احتراق 3 منازل فى سوهاج بسبب ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمنزل عامل، وامتد لمنزلين مجاورين دون حدوث خسائر بالأرواح .

كان اللواء أحمد أبوالفتوح ، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بنجع العرايا التابع ونينة الشرقية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث المركز، بنشوب الحريق بمنزل محمد عبد الرزاق عباس على 53 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، ‏وامتد لمنزلين مجاورين ملك محمود حجازى عباس على 44 سنة عامل، عباس حجازى عباس 48 سنة موظف بالأوقاف، ويقيمان بذات الناحية، اقتصرت التلفيات على احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

بسؤال مالكى المنازل المذكورين، أيدوا ما جاء بالفحص، ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من منزل الأول، ونفوا الشبهة الجنائية.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعــــة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2923 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

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