تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة

قررت محكمة جنح قسم ثانى سوهاج تجديد حبس المتهم "إسلام.ع.أ" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل المجنى عليه "درملى.ع.أ" بعد طعنه بـ "مطواة" فى مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

ترجع الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر التعدى عليه بـ"مطواة قرن غزال"، وإصابته فى مناطق متفرقة بالجسد، وكشفت التحريات أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى عليه بسبب قيام الأخير بمعاكسة زوجة المتهم فى الطريق العام.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما .

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