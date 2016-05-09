أخبار عاجلة

قرار جمهوري بضم مبنى مجلس قيادة الثورة إلى القصور الرئاسية -
افتتاح معرض الأقصر الثاني الدولي للكتاب الأربعاء المقبل -
بالصور.. الجيش ينقذ حملة أمنية من قبضة أهالي "ورورة" بالقليوبية -
بالصور.. حريق يلتهم سيارتين داخل ورشة بالإسكندرية -
وصول مدير أمن الغربية الجديد إلى كنيسة مار جرجس بطنطا -
السفيرة عزيزة - خالد الجندي : المتكلم كالحالب والسامع كالشارب ولعلهم يفقهون بيهتم باللي يفهمه الناس -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : رحم الله امرئ أهدى إلي عيوبي -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة أسوان وطلائع الجيش -
8 الصبح - حلقة عن متابعة أحداث تفجير كنائس طنطا والأسكندرية - حلقة الإثنين 10-4-2017 -
السفيرة عزيزة - أمينة خيري " الكاتبة الصحفية " : مؤسسة الأزهر هي من يجب أن تعلن فيها حالة الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة

Google+ Print
تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة تجديد حبس عاطل 15 يوما بسوهاج لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة
قررت محكمة جنح قسم ثانى سوهاج تجديد حبس المتهم "إسلام.ع.أ" عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل المجنى عليه "درملى.ع.أ" بعد طعنه بـ "مطواة" فى مشاجرة بينهما بدائرة القسم.

ترجع الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر التعدى عليه بـ"مطواة قرن غزال"، وإصابته فى مناطق متفرقة بالجسد، وكشفت التحريات أن مشاجرة حدثت بين المتهم والمجنى عليه بسبب قيام الأخير بمعاكسة زوجة المتهم فى الطريق العام.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، تم تجديدها إلى 15 يوما .


> تأجيل محاكمة 29 متهما بالانضمام للجماعة الإرهابية فى سوهاج لـ11 مايو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365