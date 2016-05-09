بالصور.. تمركز 32 سيارة إطفاء و12 خزان مياه بمحيط حريق عقارات الرويعى بالعتبة

تتمركز 32 سيارة إطفاء و12 خزان مياه استراتيجى و8 سلالم هيدروليكية بمحيط حريق عقار الرويعى بمنطقة العتبة، وتقوم سيارات الإطفاء بمحاولة الدخول للشوارع الجانبية لتتبع أماكن اشتعال النيران، ويتم محاولة محاصرة النيران من كافة الاتجاهات لمنع وصولها لعقارات أخرى.

فيما تجمع العشرات من المواطنين بمحيط الحريق، مما أدى إلى إرباك حركة الأتوبيسات أثناء خروجها من الجراج المخصص لها بجوار سنترال العتبة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير ومدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.

مواد سريعة الاشتعال تصعب مهمة رجال إطفاء فى السيطرة على حريق فندق العتبة

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