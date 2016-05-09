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مسئول أممى يدعو المفاوضين اليمنيين لتقديم التنازلات للوصول لحل سلمى

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مسئول أممى يدعو المفاوضين اليمنيين لتقديم التنازلات للوصول لحل سلمى مسئول أممى يدعو المفاوضين اليمنيين لتقديم التنازلات للوصول لحل سلمى

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية المشاركة فى مشاورات السلام التى تستضيفها دولة الكويت إلى تقديم التنازلات لبلوغ حل سلمى شامل ومتكامل للأزمة اليمنية.

وقال فى بيان صادر فى ساعة مبكرة من صباح الاثنين، أن على المشاركين فى مفاوضات الكويت أن يفكروا بمصلحة الشعب ويعكسوا تطلعات الشعب اليمنى الذى يريد إنهاء النزاع فى اليمن.

وأوضح أن العملية التفاوضية دقيقة وتستغرق وقتا كونها تهدف إلى التوصل إلى اتفاق ملزم على جميع القضايا الخلافية حتى يكون الحل شاملا وكاملا.

وذكر أنه أجرى سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الأطراف اليمنية أمس الأحد من أجل التوصل إلى تفاهم حول مجموعة من القضايا وكذلك عقد اجتماعا مع سبع نساء يمنيات يمثلن التوافق النسوى اليمنى من أجل الأمن والسلام. وأكد ولد الشيخ أحمد أهمية المشاركة النسائية الدور الذى تؤديه المرأة فى العملية السياسية والسلمية، مجددا فى هذا الصدد التزام الأمم المتحدة بإشراك النساء كمناصرات حقيقيات للسلام.

وقال البعوث الأممى أنه التقى كذلك رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأطلعه على آخر مستجدات مشاورات السلام، مؤكدا أن مشاورات السلام ستسمر فى الكويت الاثنين من خلال عقد مجموعة جديدة من الجلسات".
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