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ضبط مدير شركة للمستلزمات الطبية وبحوزته 14 ألف قرص مخدر في سوهاج‎

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ضبط مدير شركة للمستلزمات الطبية وبحوزته 14 ألف قرص مخدر في سوهاج‎ ضبط مدير شركة للمستلزمات الطبية وبحوزته 14 ألف قرص مخدر في سوهاج‎

مديرية أمن سوهاج – أرشيفية

 

مراسل – ONA:

ضبطت قوات أمن سوهاج، مدير شركة للمستلزمات الطبية، وبحوزته 14570 قرص وعقاقير مخدرة ومبلغ مالي.

أكدت تحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المدعو “محمد. م. ت” 25 سنة، مدير شركة الإسكندرية للمستلزمات الطبية الكائنة خلف مستشفي سوهاج الجامعي، دائرة قسم ثان سوهاج، ويقيم بذات الناحية بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وبحوزته عدد 14570 قرص وعقاقير مخدرة، مبلغ 745 جنيهًا وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة البيع. تم التحفظ على المضبوطات.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1571 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2016، وجاري العرض علي النيابة العامة.

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