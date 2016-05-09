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ضبط عاملين وربة منزل يديرا مصنع لتقليد وغش السلع بأسيوط

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ضبط عاملين وربة منزل يديرا مصنع لتقليد وغش السلع بأسيوط ضبط عاملين وربة منزل يديرا مصنع لتقليد وغش السلع بأسيوط

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

ألقى فريق مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط القبض على عاملين وربة منزل يقومون بإدارة وتصنيع سلع استهلاكية عن طريق غشها وتدليسها وتزوير العلامات التجارية بالسلع الأصلية.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عصامى رئيس مباحث مركز شرطة ديروط يفيد ورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز ديروط أكدتها التحريات مفادها قيام كل من «ف .ع. ا.» 21 سنة عامل، « م .ح. ع.» 50 سنة ربة منزل و «ع.م. ا» 35 سنة عامل (هارب) بإدارة وتصنيع سلع استهلاكية عن طريق غشها، وتدليسها وتزوير العلامات التجارية بالسلع الأصلية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مساكنهم بمأمورية من ضباط وحدة المباحث ومجموعات قتالية من قوات الأمن أسفرت عن ضبط أدوات ومواد تصنيع وتعبئة السلع و (11088) استيكر ورقى يحمل شعار الجمهورية، وزارة المالية المصرية خاضعة للضريبة يوضع على علب السجائر (مزور) وعدد كبير من الاستيكر يزن 735 جراما يحمل شعار الجمهورية، وزارة المالية المصرية خالص الضربية يوضع على علب السجائر (مزور) وكذا تم ضبط (3600) علبة سجائر مقلدة معبأة محليا “ومبلغ مالى قدره 11,800جنيه والسيارة رقم 120364 ملاكى أسيوط .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع السلع وتقليدها والاتجار فيها والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لاستخدامها فى توزيع السلع على راغبيها.

وتحرر المحضر رقم 2177 إدارى مركز ديروط لسنة 2016م .. وجارى العرض على النيابة.

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