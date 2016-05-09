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داعش يعدم ضابط شرق مدينة مصراتة الليبية

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داعش يعدم ضابط شرق مدينة مصراتة الليبية داعش يعدم ضابط شرق مدينة مصراتة الليبية

أعدم تنظيم داعش فى ليبيا أحد ضباط الشرطة يدعى مفتاح العبدلى ببلدة أبوقرين شرق مدينة مصراتة الليبية. وقال مصدر محلى ببلدة أبوقرين اليوم، أن «العبدلى قبض عليه عناصر التنظيم من منزله وتم إعدامه بمنصة أقامها (داعش) للإعدام فى منطقة أبوقرين شرق مدينة مصراتة اليوم رميًّا بالرصاص».

وأعدم تنظيم داعش، ظهر أمس الأحد أحد الضباط المتقاعدين بالجيش الليبى يدعى العقيد سعد محمد عبدالله الورفلى من سكان بلدة زمزم.

وكان داعش قد أقام منصة للإعدام والصلب أمام مركز شرطة بلدة أبوقرين التى سيطر عليها التنظيم، الخميس الماضى.
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