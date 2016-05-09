اتحاد الكرة: فوجئنا بضم رمضان صبحي للقاء روما

كشف أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة كواليس الخلاف مع الأهلي حول ضم لاعبه رمضان صبحي لخوض مباراة أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا تحت 20 سنة.

وأوضح مجاهد "عقدت جلسة منذ أسبوعين مع سيد عبد الحفيظ باعتباري مشرفًا على منتخب الشباب، وأبدى مدير الكرة بالأهلي موافقة مبدئية على انضمام اللاعب طالما أن لقاء أوغندا لا يتعارض مع ارتباطات الفريق في الدوري، بل رحبنا بإمكانية تأجيل بعض مباريات الدوري".

وأشار إلى أن منتخب الشباب سيواجه أوغندا يوم 20 مايو الجاري، مضيفًا أنه تتم المفاضلة بين يومي 18 و19 للسفر من القاهرة.

واستدرك "لكن فوجئت بأن القرار الوزاري الذي أرسله الأهلي للسماح بسفر لاعبيه إلى الإمارات لخوض لقاء روما يوم 20 يتضمن اسم رمضان صبحي في القائمة، وكذلك أحمد حمدي".

وأوضح عبر قناة الحياة "كما أن عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي، أجرى اتصالا بإيهاب لهيطة مدير المنتخب الأول، لإقناعه بترك رمضان صبحي يشارك في لقاء روما، ليرد عليه لهيطة هل تريد إراحة اللاعب من مباراة رسمية بسبب لقاء ودي".

وشدد أحمد مجاهد "مباريات منتخب الشباب ليست رحلة ترفيهية، بل إن نتائج منتخب الشباب والناشئين مهمة للغاية، وتندرج في كشف حساب تقييم نجاح أو فشل اتحاد الكرة".

وواصل "نريد الاستفادة من رمضان صبحي في جيله العمري، وكذلك أحمد حمدي وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام، للتأهل لكأس إفريقيا التي أحرزنا لقبها عام 2013، والوصول لكأس العالم للشباب".

واستطرد "أعتقد أن كل هذه الطموحات ليست ثانوية، فالمنتخبات شيء ودوري الناشئين شيء آخر، ورمضان صبحي من أكثر اللاعبين تأثيرًا، ومندهش من تصريحات سيد عبد الحفيظ التي قال خلالها إن أحمد حمدي لا يشارك مع فريق شباب الأهلي، رغم أنه شارك في عدة لقاءات بدوري الشباب هذا الموسم".

واختتم "بالطبع أتمنى التوفيق لكل لاعبي مصر، بل أتمنى أن يحترف رمضان صبحي دون مقابل، ومنحه فرصة للاحتكاك في دوريات أوروبية أقوى".