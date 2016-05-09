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السيطرة علي حريق نشب بـ3 منازل بنجع العرايا في مركز سوهاج

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السيطرة علي حريق نشب بـ3 منازل بنجع العرايا في مركز سوهاج السيطرة علي حريق نشب بـ3 منازل بنجع العرايا في مركز سوهاج

السيطرة على حريق – أرشيفية

مراسل – ONA:

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بنجع العرايا التابع ونينة الشرقية – دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل المدعو محمد عبد الرزاق عباس علي 53 سنة عامل – ويقيم بذات الناحية وإمتد لمنزلين مجاورين ملك كلًا من محمود حجازي عباس علي “44 سنة” عامل، عباس حجازي عباس “48 سنة” موظف بالأوقاف – ويقيمان بذات الناحية، حسبما أفاد مراسل “أونا”.

لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد، وإنحصرت التلفيات بعض احتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية. بسؤال مالكي المنازل المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، من منزل الأول ونفوا الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية. كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 2923 إداري المركز لسنة 2016 وجاري العرض علي النيابة العامة.

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