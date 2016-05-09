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مواد سريعة الاشتعال تصعب مهمة رجال إطفاء فى السيطرة على حريق فندق العتبة

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مواد سريعة الاشتعال تصعب مهمة رجال إطفاء فى السيطرة على حريق فندق العتبة مواد سريعة الاشتعال تصعب مهمة رجال إطفاء فى السيطرة على حريق فندق العتبة
يعانى رجال الحماية المدنية بالقاهرة من التشوينات الضخمة المتواجدة بعقار فندق الأندلس، نظرا لوجود عشرات المخازن من البلاستيكات والأحذية والبويات والملابس، وبمجرد إخماد أجزاء معينة من المبنى تندلع النيران مرة أخرى بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال داخل مبنى الفندق.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى فندق بمنطقة العتبة، وعلى الفور توجه اللواء جمال حلاوة، مساعد الوزير مدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاولة السيطرة على الحريق.


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