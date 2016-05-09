وزير الخارجية يتوجه إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر فى مجلس الأمن

يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الاثنين إلى نيويورك لرئاسة وفد مصر خلال بعض جلسات مجلس الأمن، وذلك بمناسبة رئاسة مصر الحالية لأعمال مجلس الأمن.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارحية، بأن زيارة وزير الخارجية إلى مقر الأمم المتحدة سوف تستغرق ثلاثة أيام، يشارك خلالها فى العديد من الفعاليات، سواء فى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مهمة مع وزراء خارجية عدد من الدول والمسئولين بالأمم المتحدة.

وأوضح أبو زيد أن الحدث الأهم الذى سوف يشارك فيه وزير الخارجية، هو رئاسته لأعمال مجلس الأمن فى الجلسة الوزارية المفتوحة للمجلس حول موضوع مكافحة الخطاب الإيديولوجى للتنظيمات الإرهابية، وهى الجلسة التى تقرر عقدها على مستوى وزراء خارجية الدول أعضاء مجلس الأمن بمشاركة باقى أعضاء الأمم المتحدة بمبادرة مصرية بمناسبة الرئاسة الدورية لمصر لمجلس الأمن خلال شهر مايو الجارى.

وسيشارك وزير الخارجية فى النقاش رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والذى تم تخصيصه لتناول موضوع تعزيز بنية حفظ وبناء السلام فى أنشطة وهياكل الأمم المتحدة، فضلاً عن إجراء لقاءات مع وزراء خارجية عدد من الدول مثل المجر وهولندا والأرجنتين والنرويج ونيوزيلاندا ومع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض المرشحين لتولى منصب سكرتير عام الأمم المتحدة، كما سيعقد وزير الخارجية لقاء مع المجموعة العربية بالأمم المتحدة لمناقشة العديد من الملفات العربية المهمة المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن، وذلك باعتبار مصر العضو الذى يمثل الدول العربية فى مجلس الأمن حاليا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن برنامج الوزير شكرى سوف يشمل أيضا لقاءات إعلامية مهمة مع عدد من وكالات الأنباء والصحف الأجنبية، بالإضافة إلى مشاركته فى إفطار العمل الوزارى الذى دعا إليه وزير خارجية مصر للتداول حول مستقبل جهود الأمم المتحدة فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، خلال المراحل التى تمر بها الأزمات الدولية، والذى سيعقد فى مقر الأمم المتحدة بمشاركة وزراء خارجية الأرجنتين والسويد وهولندا وإثيوبيا والسنغال والنرويج ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ونائب سكرتير عام المنظمة الدولية ووكلائه للشئون السياسية وعمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى خمسة من المرشحين لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الحالية لمصر لمجلس الأمن سيتخللها عدد من المبادرات والأنشطة المهمة للمجلس، من ضمنها الزيارة التى يقوم بها مجلس الأمن إلى الصومال، وزيارة وفد المجلس إلى مصر لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الاجتماع السنوى المشترك لمجلس الأمن مع مجلس السلم والأمن الإفريقى لتناول القضايا المشتركة المهمة المطروحة أمام المجلسين، فضلاً عن جلسة الإحاطة الخاصة بالأوضاع فى الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وجدير بالذكر أيضا، أن مجلس الأمن قد عقد جلسة مهمة يوم 6 مايو الجارى تحت الرئاسة المصرية وفقاً لصيغة "آريا" لمناقشة موضوع توفير الحماية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال، وهو الاجتماع الذى دعت إليه مصر تنفيذاً للمطلب الفلسطينى / العربى، واستهدف تسليط الضوء على المعاناة التى يواجهها أبناء الشعب الفلسطينى بصفة يومية تحت الاحتلال، ومسئولية المجتمع الدولى ومجلس الأمن فى توفير الحماية له، والأطر القانونية والعملية المختلفة لتوفير تلك الحماية.

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