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سامح شكرى يغادر لنيويورك لرئاسة جلسة وزارية لمجلس الأمن حول مكافحة التطرف

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سامح شكرى يغادر لنيويورك لرئاسة جلسة وزارية لمجلس الأمن حول مكافحة التطرف سامح شكرى يغادر لنيويورك لرئاسة جلسة وزارية لمجلس الأمن حول مكافحة التطرف
غادر صباح اليوم وزير الخارجية سامح شكرى إلى نيويورك لترأس جلسة وزارية لمجلس الأمن مفتوحة لجميع أعضاء الأمم المتحدة، حول مكافحة الفكر المتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما يتزامن أيضا مع رئاسة الحالية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

وتشهد الزيارة أيضا نشاطا مكثفا لوزير الخارجية، يشمل حضور الاجتماعات رفيعة المستوى التى يعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يومى 10 و11 مايو لمناقشة سبل تعزيز دور وهياكل الأمم المتحدة فى مجال السلم والأمن والعمل على التوصل إلى مقاربة جديدة لتعزيز استجابة الأمم المتحدة وتحسين فعاليتها وتأثيرها فى مواجهة الأزمات.

كما يشارك وزير الخارجية فى الغذاء الوزارى المزمع إقامته على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى، والذى سيتم خلاله مناقشة التحديات التى تواجه السكرتير العام القادم للأمم المتحدة بشكل عام، بين الواقع والمأمول.

ومن ناحية أخرى، ستقوم بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة ستقوم بتنظيم إفطار وزارى يوم 11 مايو – على هامش الاجتماعات رفيعة المستوى فى الجمعية العامة – برئاسة الوزير شكرى وحضور عدد كبير من وزراء الخارجية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى مسئولى الأمم المتحدة، والمرشحين رسميا- حتى الآن- لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة، سيتناول تقييما لمستقبل هيكل الأمم المتحدة للسلم والأمن ومدى قدرته على الاستجابة والتفاعل مع الأزمات الدولية خلال مراحل النزاع المختلفة.

كما ستشمل الزيارة أيضا عقد لقاءات ثنائية هامة، تهدف إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع المسئولين بالدول الأخرى، وتعزيز آليات التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

ومن المتوقع أن تشهد فترة الرئاسة المصرية لمجلس الأمن خلال شهر مايو، تناول العديد من الأزمات التى تهم مصر، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية والسورية والوضع فى اليمن والنزاعات فى عدد من الدول الأفريقية، وستمثل الرئاسة المصرية فرصة جيدة لطرح المواقف المصرية.


>وزير الخارجية يقدم كشف حساب أمام البرلمان.. ويؤكد: نتابع حوادث المصريين بالخارج لحظياً.. ونبحث التعاون مع روسيا لتأمين المطارات.. سامح شكرى: لدينا وسائل خاصة فى التعامل مع سد النهضة.. ولا نعادى أحدا
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