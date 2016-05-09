ضبط ​640​​ قرص مخدر وكمية من الحشيش في حملة أمنية بأسيوط

مراسل«ONA»:

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط، من ضبط«640»قرص مخدر وكمية من الحشيش في 7 قضايا مخدرات، تنوعت ما بين الإتجار والتعاطى، من خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات بعدد من مراكز المحافظة، إستهدفت خلالها ضبط حائزى المواد المخدرة والمتاجرين فيها.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنئية، يفيد بضبط «محمد .ا. ح»، 32 عامًا- عامل، مقيم في صنبو دائرة مركز ديروط ، وبحوزته «300 »قرص مخدر, ومبلغ مالي قدرة 380 جنيه من متحصلات البيع بقصد الإتجار, وضبط كلا من «النص .ا. م» 51 عامًا، سائق , و«أدهم .ا. ا.» 26 عامًا- عامل، مقيمان بالزاوية دائرة مركز أسيوط، بحوزتهم «47» قرص مخدر ومبلغ مالي قدرة 80 جنيه ,وهاتف محمول بقصد الإتجار.

وتم ضبط «جمعة .م. ج»61 عاما – صاحب مطحن، مقيم في الغنايم شرق دائرة مركز الغنايم، بحوزته عدد «20» قرص مخدر, ومبلغ مالي قدرة 250 جنيه, وهاتف محمول بقصد الاتجار, وضبط «مهاود.ى. م»50 عامًا – فلاح، مقيم بنزلة الملك دائرة مركز ساحل سليم بحوزته عدد «220» قرص مخدر, ومبلغ مالي قدره 200 جنيه من متحصلات البيع بقصد الإتجار.

كما تم ضبط «هانى.ع. ع» 28 عاما – عامل مقيم في أولاد إبراهيم دائرة مركز أسيوط بحوزته «100» قرص مخدر, ومبلغ مالي قدرة 90 جنيه من متحصلات البيع بقصد الإتجار ,و«خالد .ح.م» 29 عامًا – عامل، مقيم في بندر أبوتيج دائرة قسم أبوتيج، بحوزته قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالي 6 جرام ، بقصد التعاطي, و«رمضان .ر. ا» 31 عامًا- عامل، مقيم بنى فيز دائرة مركز صدفا بحوزته قطعة من مخدر الحشيش تزن حوالي 20 جرام ، بقصد التعاطي وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم للمتهمين كل على حدة وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.