بالصور.. محافظة بني سويف تطلق مبادرة «معًا للقضاء على فيروس سي»

دشّن المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، مؤتمر وحملة “معًا للفضاء على فيروس سي”، والذي ترعاه المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة.

وحضر المؤتمر مؤسسة حسن حلمي الخيرية ومؤسسة نهضة بني سويف، وعدد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمستثمرين ورجال الأعمال والنقابات وبعض أصحاب المراكز الطبية والعلاجية والجمعيات الخيرية والإعلاميين بقاعة مركز مؤتمرات الجامعة بمدينة بني سويف، وذلك في إطار مبادرة الرئيس السيسي لتوفير العلاج لمليون مريض سنويًا.

أشار “حبيب”، إلى الخطوات الجادة والعملية التي تنفذها المحافظة لاستكمال مجهودات الحكومة في القضاء على مرض”فيروس سي بهدف إعلان “بني سويف خالية من فيروس سي”، وذلك من خلال تشجيع وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية، منوهًا بأنه ينتهج هذا الأسلوب لتحسين مستوى معيشة المواطن في كافة جوانب حياته، من خلال تضافر كافة الجهود الحكومية مع مؤسسات العمل المدني من النقابات والجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص.

كما دعا المحافظ رجال الأعمال ومؤسسات وشركات القطاع الخاص على أرض المحافظة وكافة شركاء التنمية، المشاركة في هذا الهدف النبيل، من خلال التبرعات التي سيتم تخصيصها لهذا الغرض باعتبارها جزءًا من مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

وقال “حبيب”، إنه يوجد حاليًا بقوائم الإنتظار حوالي “عشرة آلاف” مريض، تم توفير العلاج لعدد “ألف” مريض منهم ليتبقى “تسعة آلاف” مريض، متمنيًا مشاركة الجميع لغرس الأمل في نفوس هؤلاء المرضى، وإدخال السرور لقلوبهم، بتوفير العلاج لهم في أسرع وقت ممكن.

شهد المؤتمر توقيع المحافظ لبروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة ومديرية الصحة ومؤسسة حسن حلمي الخيرية ومؤسسة نهضة بني سويف بحضور الدكتور شرين حلمي المدير التنفيذي لشركة فاركو للأدوية والدكتور أشرف عويس مدير المسؤلية المجتمعية بمؤسسة نهضة بني سويف، حيث تقوم المحافظة بتلقي تبرعات نقدية في حساب معد لتوجيه موارده لعلاج مرضى فيروس سي، مع قيام المحافظة باخطار صندوق تحيا مصر بعدد الحالات التي صرف العلاج لها ليقوم الصندوق بدوره بصرف العلاج لعدد مماثل للحالات التي علاجها من خلال المبادرة، فيما تقوم مديرية الصحة بتوفير وصرف العلاج للمرضى المسجلين بقوائم انتظار المحافظة بنفس أسعار وزارة الصحة.

بالإضافة إلى قيامها بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة ومتابعة الحالات التي يتم صرف العلاج لها، بينما ستقوم مؤسسة نهضة بني سويف بتوفير علاج للمرضى أيضًا للمسجلين بقوائم الانتظار، في حين تقوم مؤسسة حسن حلمي الخيرية بتوفير العلاج لمؤسسة نهضة بني سويف مع صرف نسبة 20% بدون مقابل لكل كمية.

وأثمر المؤتمر عن بعض التبرعات في هذا الصدد، حيث تكفل برنامج طريق الخير المذاع على قناة الناس بتوفير الفحوصات والتحاليل المجانية لعدد 16 ألف حالة بالمحافظة، كما تبرع مركز الحرية للمناظير وعلاج الجهاز الهضمي بتوفير “سيفتي بوكس” للمرضى بمستشفيات المحافظة لمنع انتشار العدوى بين المواطنين.

حضر فاعليات المؤتمر: كابتن ربيع ياسين نجم منتخب مصروالنادي الأهلي السابق، السكرتير العام اللواء حسام الدين رفعت، الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، وفضيلة الشيخ محمد نور وكيل وزارة الأوقاف، الراهبة تاسوني فيرينا مطرانية بني سويف والدكتور طارق الأنصاري رئيس فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف واللواء خالد سيد رئيس مدينة بني سويف.

المراسل : محمد شعبان