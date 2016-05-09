بالصور.. إخماد حريق بمصنع الزجاج الدوائى فى السويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس، من إخماد حريق نشب بمصنع الشركة العربية للزجاج الدوائى بالسويس، وقامت 6 سيارات إطفاء بالمشاركة فى إخماد الحريق داخل مصنع الشركة.

كان اللواء مجدى عبدالعال، مدير أمن السويس، تلقى بلاغا بنشوب حريق ناتج عن تسرب نيران داخل مصنع الشركة العربية للزجاج الدوائى بالسويس.

بانتقال قوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق بالمصنع، ومنع امتداده إلى باقى الأقسام بمصنع الزجاج الدوائى.

وقال مصدر أمنى، أن 6 سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية، شاركت فى إخماد الحريق بالمصنع.

وقال مصدر مسئول بالشركة، أن ما حدث هو فى البداية تسريب من فرن رقم واحد بالمصنع أدى إلى تسرب النيران داخل المصنع، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى التحقيق بالنيابة العامة بالسويس والاستماع لأقوال الشهود.

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