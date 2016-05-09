بالفيديو والصور.. مأساة موظفة ترفض صحة الوادى الجديد تعيينها

ناشدت موظفة مؤقتة بمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبلها من الضياع، بعد أن ورد اسمها فى كشوف التعيينات بقطاع الصحة ضمن 202 موظف وموظفة، وتم تعيينهم بالكامل باستثنائها، على الرغم من تعاقدها لمدة 3 سنوات بنظام العقد الشامل وسبقها نظام العمل المؤقت لمدة 5 سنوات، بعد أن تعنتت معها مديرة شئون العاملين بقطاع الصحة ورفضت تعيينها، وأخفت عنها قرار التعيين وكشوف الأسماء، وهو ما أصابها بصدمة كبيرة لكونها فى أمس الاحتياج للوظيفة لتتمكن من إعالة أطفالها الثلاثة.

وقالت نورا رجب عبد العال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنها عملت بعقد مؤقت بالمركز الطبى بحى الزهور التابع لمديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد لمدة 5 سنوات مؤقتة، وتعاقدت بنظام العقد الشامل لمدة 3 سنوات بتاريخ 12 مايو 2013م، ولم يتم صرف مستحقاتها المالية لمدة عام كامل حتى 30 يونيو 2014م، على الرغم من صدور الموافقة المالية بتعيينها ضمن 202 موظف وموظفة بالمكاتبة رقم 204349 الواردة بتاريخ 19 نوفمبر 2015م، حيث رفضت مديرة شئون العاملين تعيينى على درجتى التى تم تثبيتى عليها دون إبداء للأسباب.

وتضيف نورا أنها متزوجة وزوجها يعمل "أرزقى باليومية" وتعول 3 أطفال ويقوم زوجها بسداد أقساط قرض حصل عليه منذ فترة ولا يستطيع تدبير نفقات المعيشة، مما جعلنى أرضى بالعمل فى المركز وأتحمل كافة الضغوط والإهانة حيث اننى كنت اعمل فى قطع التذاكر وكعاملة نظافة واشترى اغراض لمدير المركز وكنت اتحمل كافة الضغوط انتظارا للحظة التثبيت والتى علمت بها بالصدفة وفوجئت بالجميع من حولى يتعمد التكتم على القرار بعد أن تم ابعادى عن العمل بداعى عدم وجود ميزانية رغم ورود اسمى فى كشوف التعيينات ولا يوجد ما يحول دون تثبيتى فلم يسبق لى أن تم مجازاتى أو تحرير محاضر أو مخالفات ضدى مطلقا.



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