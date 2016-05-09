القوات المسلحة توزع أكثر من نصف مليون حصة غذائية على المواطنين بالمحافظات

فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى المناطق النائية والأكثر فقراً، أصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بالتنسيق والتعاون مع قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة لإعداد وتجهيز وتوزيع أكثر من نصف مليون حصة غذائية مجانية على المستحقين من الفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية .

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى تم توزيعها سواء من خلال منتجات جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أو من الأصناف التى يتم تدبيرها من خلال الشركات المصرية بالسوق المحلى بما يساهم فى تعزيز القيمة المضافة والمساهمة فى دعم الصناعات الوطنية .

كما تم التنسيق بين الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية فى العديد من محافظات الجمهورية لتحديد نقاط ثابتة ومتحركة لصرف العبوات بالأحياء والقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً وخاصة فى المناطق الحدودية وسيناء، وتتولى القوات المسلحة الإشراف على توزيعها للمستحقين حرصاً منها على التلاحم مع أبناء الشعب المصرى العظيم .

القوات المسلحة توزع الشيكولاتة على المواطنين بسيدى جابر

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