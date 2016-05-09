الصحة: 60 مصابا بحريق الرويعى فى العتبة.. ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المصابين فى حادث الحريق الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم بأكشاك ملابس وعدة عمارات مجاورة أمام سنترال العتبة، بلغ 60 مصابا بالاختناق، دون وقوع حالات وفاة.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان فى بيان للوزارة ، إنه تم نقل 24 مصابا إلى مستشفيات صيدناوى للتأمين الصحى وسيد جلال والهلال وأحمد ماهر التعليمي والجمهورية والحسين الجامعى، وخرجوا جميعا بعد تلقيهم العلاج وتحسن حالتهم ، فيما تم إسعاف 21 حالة أخرى بموقع الحادث وترك مكان البلاغ.

ويتابع الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان من إثيوبيا تطورات الحريق أولا بأول مع مستشاره للرعايات المركزة والطوارئ الدكتور شريف وديع ، وفور وقوع الحريق كلف الدكتور حسام الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة و الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالتوجه إلى مكان الحريق، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لجميع المصابين .

وأشار مجاهد، إلى أنه فور وقوع الحريق تم الدفع ب30 سيارة إسعاف، ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة بموقع الحريق خاصة مستشفيات المنيرة ومنشية البكرى والشيخ زايد آل نهيان، بالإضافة إلى تجهيز 50 سريرا للحروق والرعاية المركزة بمستشفيات المنيرة وأحمد ماهر وأم المصريين وامبابة والحوامدية لاستقبال أى حالات، ورفع درجة الاستعداد بمراكز السموم.

ووجه وزير الصحة بانعقاد فورى لغرفة الأزمات لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة من قبل الوزارة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، حتى تنتهي توابع الحريق.

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