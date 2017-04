White House Down الأول عربياً

سجّل فيلم World War Z مفاجأة بدخوله مباشرة في المرتبة الأولى على شباك التذاكر عالمياً حاصداً مبلغ 70 مليون دولار، وتراجع فيلم Man of Steel الى المرتبة الثانية مع 52.2 مليون دولار ليصبح مجموع إيراداته 271.1 مليون دولار. المرتبة الثالثة شهدت أيضاً تراجع فيلم Monsters University حيث جمع 44.2 مليون دولار. ودخل الفيلم الكرتوني Despicable Me 2 مباشرة في المرتبة الرابعة مع 41.5 مليون دولار. وعاد فيلم The Hangover III الى المرتبة الخامسة مع 7.7 مليون دولار.

في أميركا وللأسبوع الثاني على التوالي تمكن فيلم Monsters University من الصمود في المرتبة الأولى بعد أن جمع 45.6 مليون دولار ودخل فيلم The Heat مباشرة في المرتبة الثانية جامعاً 39.1 مليون دولار وتراجع فيلم World War Z الى المرتبة الثالثة مع 29.7 مليون دولار. دخل فيلم White House Down في المرتبة الرابعة حاصداً 24.8 مليون دولار والتراجع كان من نصيب فيلم Man of Steel الذي احتل المرتبة الخامسة مع 20.7 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة إحتلّ فيلم White House Down المرتبة الأولى حيث شاهده 76325 شخص وتراجع فيلما World War Z و Monsters University الى المرتبة الثانية والثالثة فشاهد الأول 51144 شخص والثاني 51115 شخص. وتمكن فيلم The Heat من الدخول مباشرة في المرتبة الرابعة مع 27141 مشاهد. وتراجع فيلم Man of Steel من المرتبة الثالثة الى الخامسة مع 25472 مشاهد.

في لبنان كما في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم White House Down مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 9381 شخص وتراجع فيلم World War Z الى المرتبة الثانية مع 6954 مشاهد. المرتبة الثالثة شهدت دخول فيلم The Heat الذي شاهده 6353 شخص، في الوقت الذي صمد فيلم Monsters University في المرتبة الرابعة مع 6119 مشاهد. وتراجع أيضاً الفيلم اللبناني "حلوة كتير وكذّابة" الى المرتبة الخامسة مع 5655 مشاهد وأصبح مجموع الأشخاص الذين شاهدوا هذا الفيلم 60848 شخص.