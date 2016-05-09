أصحاب محلات العتبة: خسائرنا بلغت 25 مليون جنيه وننتظر معرفة أسباب الحريق

أكد أصحاب المحلات المتضررة من حريق الرويعى بمنطقة العتبة، أن هناك أكثر من 225 مخزنا ومحل أحذية وأدوية بلاستيكية وبويات وحديد وأدوات كهربية، فى أربع عقارات اندلعت بهم النيران تفحمت معظم محتوياتهم، وبلغت خسائرهم 25 مليون جنيه نظرا لوجود تشوينات عديدة بداخل المخازن.

وأضاف أصحاب المحلات لـ"اليوم السابع"، أن سبب انتشار النيران بشكل سريع بالعقارات نظرا لوجود مواد بلاستيكية وأحذية بكميات كبيرة داخل المخازن، لافتين إلى أن معظم المحتويات التى تتواجد بها تفحمت، بالإضافة إلى إصابة 13 شخصا منهم باختناق وحروق أثناء مساعدته لرجال الدفاع المدنى فى محاولة السيطرة على الحريق.

وأوضح أصحاب المحلات، أنهم فوجئوا بنشوب حريق هائل فى وقت قصير بداخل مخازنهم على الرغم من أن يوم الأحد هو يوم إجازتهم، ولا توجد أى تجارة به، موضحين أنهم لا يعلمون سببا للحريق حتى الآن، ومنتظرين نتيجة تحقيقات النيابة لمعرفة أسباب الحريق.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى فندق بالعتبة، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير ومدير الإدارة، وبصحبتهم سيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق.

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