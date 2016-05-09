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عمر جابر يطير إلى «بازل» السويسري لخوض تجربته الاحترافية

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عمر جابر يطير إلى «بازل» السويسري لخوض تجربته الاحترافية عمر جابر يطير إلى «بازل» السويسري لخوض تجربته الاحترافية

عمر جابر – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متوجهًا إلى سويسرا على طائرة الخطوط الفرنسية، لآداء الاختبارات الأولية، تمهيدًا للاحتراف بنادي بازل السويسري، وكان في وداع “عمر” عدد من جماهير نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يتوجه “جابر”،  إلى فرنسا ترانزيت ومنها إلى سويسرا، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشف عمر جابر عن استقراره على ارتداء رقم 4 مع الفريق السويسري، وهو نفس رقمه مع الزمالك، موضحًا أنه تلقى مكالمة هاتفية من محمد صلاح المحترف في روما الإيطالي يطلب منه ارتداء رقم 22، إلا أنه أشار إلى حجز الفريق السويسري رقم 4 له.

يذكر أن فريق بازل السويسري احتضن نخبة من اللاعبين المصريين الذين نجحوا في رحلة الاحتراف الخارجي، ولعل أبرزهم محمد صلاح النجم المحترف في صفوف فريق روما الإيطالي، والنجم محمد النني المحترف في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي.

وتعقد الجماهير المصرية أملًا على نجم الزمالك، أن يتمكن من النجاح في تجربته الاحترافية الأولى، وأن يسير على درب صلاح والنني، وينطلق في مسيرة احترافية داخل الملاعب الأوروبية.

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